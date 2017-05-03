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НОВОСТИ | Общество



03.05.2017 16:16 Валерий Гергиев привёз в Тулу восемь вагонов музыкантов
Вести-Тула

Валерий Гергиев привёз в Тулу восемь вагонов музыкантов

| фото |
В Туле состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством легендарного Валерия Гергиева. Сегодня на специальном чартерном экспрессе он привез в наш город Пасхальный фестиваль - восемь вагонов музыкантов. Фестиваль в этом году проходит с 16 апреля, завершится 9 мая, в День Победы, в Москве.

В Туле концерт начался сегодня в полдень, но до этого с маэстро встретился глава региона. «Мне как губернатору очень приятно, что наша область вошла в двадцатку регионов, где это событие будет происходить, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Я хочу сказать слова благодарности вам в первую очередь, вашему коллективу за то внимание, которое вы оказываете нашему региону».

Внимание дирижёра к нашему региону в этом году особое - Гергиев на этот раз приехал в Тулу с предложением в декабре сделать наш город одной из площадок другого важного события.

«В этом году мы все готовимся отмечать юбилей вашего великого земляка Родиона Щедрина, - сказал худрук Мариинского театра, Народный артист России Валерий Гергиев. - Это мой огромный друг, я с ним говорю каждый день. Мы не обговаривали никаких сценариев, но если в декабре этого года в юбилейные празднества по первому праву войдёт и ваш замечательный регион, было бы очень здорово. Тем более им недавно написана новая опера «Левша».
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