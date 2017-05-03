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03.05.2017 13:29 В музее оружия заканчивают свою работу две уникальные выставки "Вести-Тула"





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Доспехи для всадников и их верных коней, мечи, алебарды, копья и кинжалы - несколько сотен экспонатов. Все это обычно хранится в запасниках Эрмитажа, и недоступно для широкой публике. Вторая часть экспозиции, приехавшая из Оружейной палаты Московского кремля, рассказывает об охоте. Увидеть все это можно в старом здании музея оружия на территории тульского Кремля до 14 и 28 мая соответственно.



«Мы представили в миниатюре весь период Средневековья. Посетители могут увидеть уникальные экспонаты, начиная от 6-7 веков до 17 века. То есть проследить весь путь развитие рыцарских доспехов», - рассказывает заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Тульского государственного музея оружия Игорь Пинк.



У туляков в эти майские дни есть последняя возможность окунуться в мир средневековых рыцарских турниров и Русской царской охоты. В областном центре заканчивают свою работу сразу две уникальные экспозиции - из Эрмитажа и Московского Кремля.Доспехи для всадников и их верных коней, мечи, алебарды, копья и кинжалы - несколько сотен экспонатов. Все это обычно хранится в запасниках Эрмитажа, и недоступно для широкой публике. Вторая часть экспозиции, приехавшая из Оружейной палаты Московского кремля, рассказывает об охоте. Увидеть все это можно в старом здании музея оружия на территории тульского Кремля до 14 и 28 мая соответственно.«Мы представили в миниатюре весь период Средневековья. Посетители могут увидеть уникальные экспонаты, начиная от 6-7 веков до 17 века. То есть проследить весь путь развитие рыцарских доспехов», - рассказывает заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Тульского государственного музея оружия Игорь Пинк.











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