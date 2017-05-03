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НОВОСТИ | Общество



03.05.2017 13:10 В Туле приводят в порядок Вечные огни
Олег Масальский



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Сердце любого Вечного огня, безусловно, его горелка. Это только кажется, что все они одинаковые. Однако любой специалист скажет, что у каждого огня горелка особенная.

Так, например, один из современных тульских Вечных огней на мемориале "Защитникам неба Отечества". Здесь и электронная система защиты пламени, и оповещение в случае аварии. Специалисты провели проверку и её очистку. Сам огонь при этом тушится, но священное пламя не угасает. Дальше - штатная работа, естественно, когда вся конструкция остынет. Кстати, традиция кидать в Вечный огонь монеты для газовиков - сплошная головная боль. Они перекрывают газ и огонь может потухнуть.

Уборка монет и других посторонних предметов - это лишь часть работы. Главное проверить состояние самого агрегата. А здесь он суперсовременный. Здесь применена система саморозжига, благодаря чему огонь не гаснет.

Подобная система установлена и на еще одном относительно новом Вечном огне в Кремлевском сквере, у мемориала сотрудникам госбезопасности и истребительных батальонов.

А хорошо знакомый тулякам Вечный огонь у Трёх штыков на Площади Победы в прямом смысле старичок. Здесь и горелка, и сама система самые простые. Между тем, свою работу газовики на мемориале "Защитникам неба отечества" завершили и вот символичный момент, когда неугасающее пламя на памятнике вновь зажжено.

По словам начальника участка «Тулагоргаза», «…к счастью, случаев вандализма на Вечных огнях в Туле не было. На профилактические работы уходит до полутора часов».

Главное, что теперь священный Вечный огонь будет гореть, как и прежде. Символизируя бессмертный подвиг ветеранов.


















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