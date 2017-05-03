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03.05.2017 12:48 Жители «Пятой Пятилетки» считают, что о них забыли "Вести-Тула"





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Он отчитался на заседании, что работа в этом микрорайоне ведется. Тринадцать домов капитально отремонтированы, есть площадка для воркаута, свой ДК. Но как сказал Алексей Дюмин, из личной беседы с одной из жительниц выяснилось, что отсутствует освещение в парке, детский городок в состоянии, которое оставляет желать лучшего, подорожал тариф на проезд, а в аптеку приходися ездить за 10 километров.



«Необходимо открыть аптечный пункт в этом микрорайоне. Люди должны иметь возможность приобрести лекарства в шаговой доступности», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.



Обращения жителей в очередной раз рассматривались на заседании регионального Правительства. Узловчане из микрорайона «Пятая Пятилетка» пожаловались губернатору на то, что о них забыли. Глава Узловской администрации Николай Терехов был этому крайне удивлен.Он отчитался на заседании, что работа в этом микрорайоне ведется. Тринадцать домов капитально отремонтированы, есть площадка для воркаута, свой ДК. Но как сказал Алексей Дюмин, из личной беседы с одной из жительниц выяснилось, что отсутствует освещение в парке, детский городок в состоянии, которое оставляет желать лучшего, подорожал тариф на проезд, а в аптеку приходися ездить за 10 километров.«Необходимо открыть аптечный пункт в этом микрорайоне. Люди должны иметь возможность приобрести лекарства в шаговой доступности», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.









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