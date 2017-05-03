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03.05.2017 12:33 4 мая в центре Тулы ограничат движение "Вести-Тула"





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До 23 часов будет закрыто движение по Крестовоздвиженской площади, улице Менделеевской, Чапаевскому пролезду. Частично будут перекрыты улицы - Тургеневская, Металлистов, Энгельса, Союзная, Денисовский переулок, Революции, пр-т Ленина - от Советской до Пушкинской, непосредственно Пушкинская, а также участки улиц Лейтейзена, Мосина, Колетвинова, Староникитской. Стоянка и остановка здесь также запрещена до 23.00.



Отметим, что с 1 по 12 мая запрещена парковка на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.





В Туле 4 мая пройдет репетиция парада Победы. Уже с 17 часов будет ограничено движение транспорта на дорогах, прилегающих к центру города.До 23 часов будет закрыто движение по Крестовоздвиженской площади, улице Менделеевской, Чапаевскому пролезду. Частично будут перекрыты улицы - Тургеневская, Металлистов, Энгельса, Союзная, Денисовский переулок, Революции, пр-т Ленина - от Советской до Пушкинской, непосредственно Пушкинская, а также участки улиц Лейтейзена, Мосина, Колетвинова, Староникитской. Стоянка и остановка здесь также запрещена до 23.00.Отметим, что с 1 по 12 мая запрещена парковка на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.

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