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НОВОСТИ | Общество



03.05.2017 12:17 Туляки задолжали за газ более 200 млн. рублей
"Вести-Тула"



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Долги населения Тульской области за голубое топливо, по данным «Газпром межрегионгаз Тула» на 1 апреля текущего года, превысили 200 млн рублей. Это на 30 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2016-го года. В списке должников - 53 тысячи абонентов.

В числе районов с наибольшей суммой задолженности населения за газ остается Щекинский район, Новомосковский, а также жители большой Тулы. В основном - это владельцы индивидуальных жилых домов с местной системой отопления на газовом топливе.

В соответствии с законодательством для прекращения подачи газа решения суда не требуется. В 1 квартале текущего года без газоснабжения остались почти пять сотен неплательщиков, задолжавших поставщику газа более 3,5 млн. рублей. Им приходится дополнительно оплачивать расходы по восстановлению газоснабжения и платить пени, начисленные за просрочку платежа.
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