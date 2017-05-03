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03.05.2017 12:17 Туляки задолжали за газ более 200 млн. рублей "Вести-Тула"





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В числе районов с наибольшей суммой задолженности населения за газ остается Щекинский район, Новомосковский, а также жители большой Тулы. В основном - это владельцы индивидуальных жилых домов с местной системой отопления на газовом топливе.



В соответствии с законодательством для прекращения подачи газа решения суда не требуется. В 1 квартале текущего года без газоснабжения остались почти пять сотен неплательщиков, задолжавших поставщику газа более 3,5 млн. рублей. Им приходится дополнительно оплачивать расходы по восстановлению газоснабжения и платить пени, начисленные за просрочку платежа.





Долги населения Тульской области за голубое топливо, по данным «Газпром межрегионгаз Тула» на 1 апреля текущего года, превысили 200 млн рублей. Это на 30 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2016-го года. В списке должников - 53 тысячи абонентов.В числе районов с наибольшей суммой задолженности населения за газ остается Щекинский район, Новомосковский, а также жители большой Тулы. В основном - это владельцы индивидуальных жилых домов с местной системой отопления на газовом топливе.В соответствии с законодательством для прекращения подачи газа решения суда не требуется. В 1 квартале текущего года без газоснабжения остались почти пять сотен неплательщиков, задолжавших поставщику газа более 3,5 млн. рублей. Им приходится дополнительно оплачивать расходы по восстановлению газоснабжения и платить пени, начисленные за просрочку платежа.

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