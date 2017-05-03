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03.05.2017 11:35 На трассе «Крым» грузовик врезался в автобус "Вести-Тула"





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По предварительной информации, грузовик, следуя в южном направлении, врезался в стоящий на обочине автобус, в котором находились 27 пассажиров и 2 водителя. После столкновения произошло возгорание этих транспортных средств. В результате они сгорели полностью.



В данном ДТП водитель автобуса и трое пассажиров пострадали. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение.





Накануне около девяти вечера на 151 км автодороги М-2 «Крым» столкнулись грузовой автомобиль «Ивеко» и пассажирский автобус «Мерседес».По предварительной информации, грузовик, следуя в южном направлении, врезался в стоящий на обочине автобус, в котором находились 27 пассажиров и 2 водителя. После столкновения произошло возгорание этих транспортных средств. В результате они сгорели полностью.В данном ДТП водитель автобуса и трое пассажиров пострадали. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение.

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