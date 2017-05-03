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03.05.2017 10:48 В Тульской области в самом разгаре посевная Татьяна Смирнова





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«Посевную начали вовремя, в запланированный срок. Сеем яровую пшеницу, овес, ячмень, рапс. Для посева сейчас идеальная погода», - говорит агроном ООО «Тесницкое» Андрей Мельников.



Погода и финансы – вот основные проблемы селян. Но если с небесной канцелярией не договоришься, то решить финансовую проблему можно попытаться. О том, как это сделать, говорили на заседании регионального Правительства.



Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…с текущего года введены льготные кредиты, но к сожалению ситуация сложилась таким образом, что все желающие не смогли получить их по льготной ставке для проведения полевых работ. Причина в том, что средства, направляемые на эти нужды, ограничены. В настоящее время прорабатываются другие варианты, в том числе кредиты по коммерческой ставке, авансы со стороны перерабатывающих предприятий и т.д.».



В сельхозпредприятии Тесницкое уверены – если работать, то отдача будет. Не зря говорят, земля-кормилица. Здесь в работе больше 10 тысяч гектаров земли. Ставка, как и во многих хозяйствах, области – на пшеницу.



В этом году аграрии намерены получить рекордный урожай. По данным регионального минсельхоза, планируется собрать как минимум 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Правда, если погода не подведет. Ведь небесная канцелярия подводила селян уже не раз.



Техника во всеоружии! Вспашка, дискование, подкормка озимых, сев. По традиции, первыми на поля выезжают аграрии Каменского и Ефремовского районов, за ними подтягиваются и остальные. Многие крупные хозяйства и вовсе уже закончили сев зерновых, постепенно приступают к другим культурам. Сегодня из 860 тысяч посевных площадей уже две трети возделаны.«Посевную начали вовремя, в запланированный срок. Сеем яровую пшеницу, овес, ячмень, рапс. Для посева сейчас идеальная погода», - говорит агроном ООО «Тесницкое» Андрей Мельников.Погода и финансы – вот основные проблемы селян. Но если с небесной канцелярией не договоришься, то решить финансовую проблему можно попытаться. О том, как это сделать, говорили на заседании регионального Правительства.Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…с текущего года введены льготные кредиты, но к сожалению ситуация сложилась таким образом, что все желающие не смогли получить их по льготной ставке для проведения полевых работ. Причина в том, что средства, направляемые на эти нужды, ограничены. В настоящее время прорабатываются другие варианты, в том числе кредиты по коммерческой ставке, авансы со стороны перерабатывающих предприятий и т.д.».В сельхозпредприятии Тесницкое уверены – если работать, то отдача будет. Не зря говорят, земля-кормилица. Здесь в работе больше 10 тысяч гектаров земли. Ставка, как и во многих хозяйствах, области – на пшеницу.В этом году аграрии намерены получить рекордный урожай. По данным регионального минсельхоза, планируется собрать как минимум 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Правда, если погода не подведет. Ведь небесная канцелярия подводила селян уже не раз.











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