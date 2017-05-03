Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.05.2017 10:48 В Тульской области в самом разгаре посевная
Татьяна Смирнова



| фото |
Техника во всеоружии! Вспашка, дискование, подкормка озимых, сев. По традиции, первыми на поля выезжают аграрии Каменского и Ефремовского районов, за ними подтягиваются и остальные. Многие крупные хозяйства и вовсе уже закончили сев зерновых, постепенно приступают к другим культурам. Сегодня из 860 тысяч посевных площадей уже две трети возделаны.

«Посевную начали вовремя, в запланированный срок. Сеем яровую пшеницу, овес, ячмень, рапс. Для посева сейчас идеальная погода», - говорит агроном ООО «Тесницкое» Андрей Мельников.

Погода и финансы – вот основные проблемы селян. Но если с небесной канцелярией не договоришься, то решить финансовую проблему можно попытаться. О том, как это сделать, говорили на заседании регионального Правительства.

Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…с текущего года введены льготные кредиты, но к сожалению ситуация сложилась таким образом, что все желающие не смогли получить их по льготной ставке для проведения полевых работ. Причина в том, что средства, направляемые на эти нужды, ограничены. В настоящее время прорабатываются другие варианты, в том числе кредиты по коммерческой ставке, авансы со стороны перерабатывающих предприятий и т.д.».

В сельхозпредприятии Тесницкое уверены – если работать, то отдача будет. Не зря говорят, земля-кормилица. Здесь в работе больше 10 тысяч гектаров земли. Ставка, как и во многих хозяйствах, области – на пшеницу.

В этом году аграрии намерены получить рекордный урожай. По данным регионального минсельхоза, планируется собрать как минимум 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Правда, если погода не подведет. Ведь небесная канцелярия подводила селян уже не раз.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.