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|03.05.2017 10:48 В Тульской области в самом разгаре посевная
|Татьяна Смирнова
Техника во всеоружии! Вспашка, дискование, подкормка озимых, сев. По традиции, первыми на поля выезжают аграрии Каменского и Ефремовского районов, за ними подтягиваются и остальные. Многие крупные хозяйства и вовсе уже закончили сев зерновых, постепенно приступают к другим культурам. Сегодня из 860 тысяч посевных площадей уже две трети возделаны.
«Посевную начали вовремя, в запланированный срок. Сеем яровую пшеницу, овес, ячмень, рапс. Для посева сейчас идеальная погода», - говорит агроном ООО «Тесницкое» Андрей Мельников.
Погода и финансы – вот основные проблемы селян. Но если с небесной канцелярией не договоришься, то решить финансовую проблему можно попытаться. О том, как это сделать, говорили на заседании регионального Правительства.
Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…с текущего года введены льготные кредиты, но к сожалению ситуация сложилась таким образом, что все желающие не смогли получить их по льготной ставке для проведения полевых работ. Причина в том, что средства, направляемые на эти нужды, ограничены. В настоящее время прорабатываются другие варианты, в том числе кредиты по коммерческой ставке, авансы со стороны перерабатывающих предприятий и т.д.».
В сельхозпредприятии Тесницкое уверены – если работать, то отдача будет. Не зря говорят, земля-кормилица. Здесь в работе больше 10 тысяч гектаров земли. Ставка, как и во многих хозяйствах, области – на пшеницу.
В этом году аграрии намерены получить рекордный урожай. По данным регионального минсельхоза, планируется собрать как минимум 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Правда, если погода не подведет. Ведь небесная канцелярия подводила селян уже не раз.
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