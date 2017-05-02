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НОВОСТИ | Общество



02.05.2017 18:54 Первомай в Туле прошёл по советским традициям
Елена Панова

Первомай в Туле прошёл по советским традициям

| фото |
Праздничная демонстрация началась символично – от улицы Первомайской. Под бодрые мелодии губернаторского духового оркестра шествие спустилось вниз по проспекту. В этой колонне каждый второй помнит свою советскую юность.

В советское время Первомай был одним из главных праздников. А после него, можно сказать, официально начинался дачный сезон. К демонстрации готовились заранее, надували шары, делали флажки и бумажные гвоздики. Маршрут проходил по улице Советской к площади Восстания. Возглавляли колонну спортсмены. Вот и Борис Кашперев хорошо помнит то время. На шествии он впервые за много лет с атрибутикой – красным бантом.

«Мир, труд, май» - этот лозунг знает любой, кто родом из СССР. На советских открытках - улыбчивые дети, белые голуби и буйно цветущие яблони. Каждая – как произведение искусства. Свою коллекцию краевед Владимир Щербаков собирал на блошином рынке.

Более редкими, а потому и выше по ценности, среди коллекционеров считаются телеграммы и почетные грамоты. В советское время на Первомай была традиция награждать передовиков производства. Вот эту благодарность в 1968 году получил слесарь Затьянов. А отпечатан бланк был в тульском издательстве «Коммунар».

Благодарности приятно получать и сейчас. Несколько трудовых династий наградили почетными грамотами и подарками. Семью учителей Шпак в Арсеньево знает каждый. Общий рабочий стаж у них почти 300 лет.

Шествие коммунистов хоть и оказалось немногочисленным, но прошло в полной советской стилистике: с транспарантами и в красных тонах. Первомай нового времени уже не массовый праздник. Демонстрация разошлась довольно быстро. Зато на совершенно пустом, без автомобилей, проспекте Ленина сфотографироваться хотел каждый.
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