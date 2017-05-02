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|02.05.2017 18:10 Центр Тулы перекрыт в связи с репетицией парада Победы
|Вести-Тула
С 17 часов 2 мая 2017 года в связи с репетицией парада Победы ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Ленина, и некоторых других.
Будут закрыты для движения транспорта до 23 часов: Крестовоздвиженская площадь, улица Менделеевская, Чапаевский проезд, частично - улицы Тургеневская, Металлистов, Энгельса, Союзная, Денисовский переулок, Революции, проспект Ленина (от Советской до Пушкинской), Пушкинская, а также участки улиц Лейтейзена, Мосина, Колетвинова, Староникитской.
Стоянка и остановка на этих улицах также запрещена до 23 часов. С 1 по 12 мая парковку запретят на всех территориях, прилегающих к площади Ленина. Ещё одна репетиция с такими же ограничениями запланирована на 4 мая.
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