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НОВОСТИ | Общество



02.05.2017 18:10 Центр Тулы перекрыт в связи с репетицией парада Победы
Вести-Тула

Центр Тулы перекрыт в связи с репетицией парада Поб

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С 17 часов 2 мая 2017 года в связи с репетицией парада Победы ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Ленина, и некоторых других.

Будут закрыты для движения транспорта до 23 часов: Крестовоздвиженская площадь, улица Менделеевская, Чапаевский проезд, частично - улицы Тургеневская, Металлистов, Энгельса, Союзная, Денисовский переулок, Революции, проспект Ленина (от Советской до Пушкинской), Пушкинская, а также участки улиц Лейтейзена, Мосина, Колетвинова, Староникитской.

Стоянка и остановка на этих улицах также запрещена до 23 часов. С 1 по 12 мая парковку запретят на всех территориях, прилегающих к площади Ленина. Ещё одна репетиция с такими же ограничениями запланирована на 4 мая.
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