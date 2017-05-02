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02.05.2017 17:51 В Туле детей отвлекли от улицы проектом «Наш выбор» Вести-Тула





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Автор проекта «Наш выбор» Альбина Стручкова рассказала, что «дети имели возможность отвлечься от улицы, оторваться от компьютера, пообщаться друг с другом, научиться дружить, приобрести новых знакомых, попробовать себя в новом виде творчества. Мы надеялись, что наш проект не будет повторять уже существующие в нашем городе фестивали и конкурсы, потому что там участвуют дети и коллективы, которые уже занимаются творчеством организованно. У нас же дети, которые ещё не успели определиться и выбрать своё увлечение».



Песни, танцы, краеведческие викторины, юмористические игры вошли в программу профилактического проекта «Наш выбор», который впервые стартовал в Туле в начале учебного года. А во время итогового гала-концерта награждали победителей в разных номинациях. Ребята проявили себя в знании родного края, в спорте, в хореографии, в аниматорском искусстве, в вокальном мастерстве.Автор проекта «Наш выбор» Альбина Стручкова рассказала, что «дети имели возможность отвлечься от улицы, оторваться от компьютера, пообщаться друг с другом, научиться дружить, приобрести новых знакомых, попробовать себя в новом виде творчества. Мы надеялись, что наш проект не будет повторять уже существующие в нашем городе фестивали и конкурсы, потому что там участвуют дети и коллективы, которые уже занимаются творчеством организованно. У нас же дети, которые ещё не успели определиться и выбрать своё увлечение».





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