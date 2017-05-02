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02.05.2017 17:15 Для юных новомосковских железнодорожников началась горячая пора Вести-Тула





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Сейчас путь следования стал ещё более интересным: пассажиры проезжают через заметно преобразившийся парк, исток Дона. Более 1200 воспитанников Детской железной дороги прошли подготовку в этом учебном году, и теперь будут всё лето катать пассажиров.



Детская железная дорога в Новомосковске открыла свой очередной сезон. В первый день проезд для всех желающих был бесплатным. Железная дорога в Новомосковске существует уже 62 года, её протяженность - почти три километра.Сейчас путь следования стал ещё более интересным: пассажиры проезжают через заметно преобразившийся парк, исток Дона. Более 1200 воспитанников Детской железной дороги прошли подготовку в этом учебном году, и теперь будут всё лето катать пассажиров.





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