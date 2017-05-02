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|02.05.2017 16:48 Несколько арсеньевских сёл получили звание «Рубеж воинской доблести»
|Вести-Тула
Населённые пункты Арсеньевского района Тульской области стали «Рубежом воинской доблести». Такое почётное звание получили: деревня Большие Голубочки, село Комарёво, поселок Красный, деревня Нижние Ростоки, деревня Поляны, село Фурсово.
Присвоение звания «Рубеж воинской доблести» обусловлено тем, что в годы Великой Отечественной войны 20 населённых пунктов Арсеньевского района входили в передний край советской обороны, где шли жестокие бои.
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