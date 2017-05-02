НОВОСТИ | Общество







02.05.2017 16:32 У Толстовского сквера в Туле запретят парковку Вести-Тула





| фото |



Также было принято решение по организации парковки вокруг Толстовского сквера. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «принято решение ограничить парковку. Некоторые жители предлагают разрешить, но я выступаю за запрет. Здесь много детей, они носятся между машинами, поэтому парковочное пространство будем предлагать в других местах».



«Я эту идею поддерживаю, прорабатывайте», - ответил губернатор Алексей Дюмин.



В сквере у памятника Льву Толстому после окончания сезона переделают фонтан, а в следующем году благоустроят это место. Об этом стало известно во время посещения сквера губернатором во время субботника. Внимание было уделено и разбитой гранитной плитке, которую портит молодёжь, используя скаты для экстремальных прыжков на скейтбордах и велосипедах.Также было принято решение по организации парковки вокруг Толстовского сквера. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «принято решение ограничить парковку. Некоторые жители предлагают разрешить, но я выступаю за запрет. Здесь много детей, они носятся между машинами, поэтому парковочное пространство будем предлагать в других местах».«Я эту идею поддерживаю, прорабатывайте», - ответил губернатор Алексей Дюмин.





Читать @gtrktula



















