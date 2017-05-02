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НОВОСТИ | Общество



02.05.2017 15:58 Тульские управляющие компании за неделю 23 раза были уличены в нарушениях
Вести-Тула

Тульские управляющие компании за неделю 23 раза были уличены в нарушениях

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Управлением по административно-техническому надзору администрации Тулы за неделю было обследовано 293 придомовых территорий, в ходе чего выявлено 23 нарушения в плане благоустройства. Об этом на оперативном совещании сообщила заместитель начальника Управления Алина Кабирова.

По её словам, «нарушения содержания придомовой территории, мусор: «ОМД» – четыре нарушения, «Фасад будущего», «Альянс», «Ваш дом», «Наш дом», «Строймакс» - по одному нарушению. Мешки на придомовой территории: «ОМД» - два нарушения, «Жилцентр» и «Альянс» - по одному. Граффити – «РЭМС» и «Гарант».

Как стало известно в ходе оперативного совещания, более 20 тысяч туляков приняли участие в минувшем субботнике. В работах по наведению порядка было также задействовано 108 единиц спецтехники. Приведено в порядок более 900 тысяч квадратных метров городских территорий, ликвидировано 32 стихийные свалки, очищено 150 контейнерных площадок, удалено 226 и кронировано 354 дерева, окрашено более 4,5 тысяч квадратных метров ограждений безопасности, очищено от рекламы и окрашено 190 опор освещения, высажено 676 саженцев кустарников и деревьев, вывезено более 2,5 тысяч кубометров мусора и веток.
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