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02.05.2017 15:36 За падение наледи на женщину в Киреевске под суд пойдёт мастер УК Вести-Тула





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Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова сообщила, что «обвинение по данному уголовному делу предъявлено 42-летнему мастеру жилищно-эксплуатационной службы УК, которая обслуживала данный дом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 УК РФ - это выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».



В Киреевском районе завершилось расследование дела по факту падения наледи с крыши на 54-летнюю женщину. Она попала в больницу с серьезными травмами, которые в ходе судебно-медицинской экспертизы расценили как тяжкий вред здоровью. Следователи установили, что причиной трагедии стал человеческий фактор - работы по очистке от снега и наледи крыши дома не были проведены, а также не были установлены ограждения опасных участков.Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова сообщила, что «обвинение по данному уголовному делу предъявлено 42-летнему мастеру жилищно-эксплуатационной службы УК, которая обслуживала данный дом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 УК РФ - это выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».





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