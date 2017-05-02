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02.05.2017 14:34 «Классное телевидение» завоевывает награды Виктория Живейнова





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Совсем недавно Артемий Слётов стал лучшим на Всероссийском конкурсе экологических фильмов «Меридиан надежды». Он рассказал историю о своих домашних питомцах – пауках. Фильм Артемий назвал «Они спасли мир». С улыбкой добавляет: «от мух». Вот так хобби - выращивать пауков, стало почти профессиональным увлечением.



Искреннее уважение к заслугам своего дедушки и желание рассказать о нем принесло победу другому учащемуся центра образования Виктору Ростовцеву. Фильм «Дедушкина высота» получил первое место в общероссийском конкурсе коротких фильмов «Россия- Родина моя», организованном министерством культуры нашей страны и институтом кинематографии. «Этот фильм я делал уже давно. Еще в седьмом классе. И для меня стало приятным сюрпризом то, что он стал лучшим на конкурсе», - говорит Виктор.



И сразу три работы в номинации «Лучший телепроект» удостоились диплома на фестивале школьных средств массовой информации, проводимым МГУ. Награждал победителей ведущий телеканала «Россия» Эрнест Мацкявичюс.



Ребята рассказывают про то, что им интересно здесь и сейчас, подмечают детали, на которые, возможно, взрослые не обратили бы внимания. Потому фильмы получаются такими трогательными и искренними.



Это целое государство в государстве. На базе центра образования №1 уже много лет работает «Классное телевидение». Школьники сами снимают, сами монтируют, сами пишут тексты, ведут программы. Этот учебный год оказался богатым на награды за телевизионные работы.Совсем недавно Артемий Слётов стал лучшим на Всероссийском конкурсе экологических фильмов «Меридиан надежды». Он рассказал историю о своих домашних питомцах – пауках. Фильм Артемий назвал «Они спасли мир». С улыбкой добавляет: «от мух». Вот так хобби - выращивать пауков, стало почти профессиональным увлечением.Искреннее уважение к заслугам своего дедушки и желание рассказать о нем принесло победу другому учащемуся центра образования Виктору Ростовцеву. Фильм «Дедушкина высота» получил первое место в общероссийском конкурсе коротких фильмов «Россия- Родина моя», организованном министерством культуры нашей страны и институтом кинематографии. «Этот фильм я делал уже давно. Еще в седьмом классе. И для меня стало приятным сюрпризом то, что он стал лучшим на конкурсе», - говорит Виктор.И сразу три работы в номинации «Лучший телепроект» удостоились диплома на фестивале школьных средств массовой информации, проводимым МГУ. Награждал победителей ведущий телеканала «Россия» Эрнест Мацкявичюс.Ребята рассказывают про то, что им интересно здесь и сейчас, подмечают детали, на которые, возможно, взрослые не обратили бы внимания. Потому фильмы получаются такими трогательными и искренними.











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