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02.05.2017 14:07 Туляков приглашают на кофейную кантату "Вести-Тула"





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«Кофейная кантата» - это первое произведение искусства, посвященное кофе и ставшее своего рода рекламной акцией. История создания одноактной оперы Моцарта «Директор театра», связана со своего рода музыкальным соревнованием, которое утроил Император Иосиф II между своими любимцами - Сальери и Моцартом.



Всех, кто придет на концерт, ожидает приятный сюрприз - бесплатная дегустация лучших сортов кофе от тульской компании. Начало в 18.30.







Сегодня в стенах Дворянского собрания будут звучать «Кофейная кантата» Баха и опера Моцарта «Директор театра» в исполнении камерного оркестра «Bella-musica» и оперной студии под руководством Ларисы Деевой.«Кофейная кантата» - это первое произведение искусства, посвященное кофе и ставшее своего рода рекламной акцией. История создания одноактной оперы Моцарта «Директор театра», связана со своего рода музыкальным соревнованием, которое утроил Император Иосиф II между своими любимцами - Сальери и Моцартом.Всех, кто придет на концерт, ожидает приятный сюрприз - бесплатная дегустация лучших сортов кофе от тульской компании. Начало в 18.30.

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