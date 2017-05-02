НОВОСТИ | Общество







02.05.2017 14:03 Сообщить о мусоре туляки смогут, отправив СМС "Вести-Тула"





| фото |



Данные сообщения в режиме онлайн будут направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу, а затем оперативно передаваться ответственным за содержание контейнерной площадки. Обращения жителей останутся на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке. Работа по установке табличек продолжается.







Теперь туляки могут сообщать о переполнении мусорных контейнеров через СМС. На каждой площадке должны быть установлены таблички с индивидуальным трехзначным номером. Его-то и нужно сообщать с помощью СМС на номер 3434 бесплатно.Данные сообщения в режиме онлайн будут направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу, а затем оперативно передаваться ответственным за содержание контейнерной площадки. Обращения жителей останутся на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке. Работа по установке табличек продолжается.

Читать @gtrktula

















