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НОВОСТИ | Общество



02.05.2017 13:54 Более 20 тысяч туляков приняли участие в субботнике
"Вести-Тула"



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29 апреля в Туле прошёл общегородской субботник. Для управляющих компаний это был крайний срок для ликвидации несанкционированных свалок в областном центре. Трудиться вышли все - коллективы предприятий, чиновники, жители, руководители города и области.

С озеленения бывшей Судаковской свалки началось субботнее утро у губернатора области. Здесь высадили 75 деревьев и 350 кустарников. Напомню, что после многочисленных обращений граждан в 2013 году было запрещено размещение отходов на данном участке. Прошлым летом проложили гидроизоляционный слой, который затем отсыпали грунтом. Озеленение стало вторым этапом благоустройства.

Глава региона пообщался с жителями, для которых превращение свалки в парк большая радость. «От свалки особенно страдали близлежащие населенные пункты. На сегодняшний день проделана большая работа. Думаю, что через некоторое время здесь будет зеленый сквер», - отметил Алексей Дюмин.

В посадке деревьев приняли участие и тульские студенты. Будущие инженеры по технике безопасности и экологи предложили губернатору в этом зелёном оазисе поставить датчики, которые смогут подавать сигналы спасателям о возникающей угрозе пожара. И это оборудование студенты изготовили сами.

Всего на субботник вышло более 20 тысяч человек. Было задействовано 108 единиц спецтехники. В итоге, приведено в порядок более 900 тыс. квадратных метров городских территорий. Ликвидировано 32 стихийные свалки. Очищено 150 контейнерных площадок. Высажено 676 саженцев кустарников и деревьев, вывезено более 2,5 тысяч кубометров мусора и веток.
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