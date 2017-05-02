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02.05.2017 13:40 Тула встретила Первомай "Вести-Тула"





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1 мая - один из немногих праздников, сохранившихся в календаре с советского времени. Правда, он не раз менял свое название - от Международного дня солидарности трудящихся до сегодняшнего короткого – День Весны и Труда. Для многих, кто вышел на демонстрацию, с Первомаем связаны самые теплые воспоминания.



В областном центре прошли мероприятия, приуроченные к 1 мая. Шествие началось символично – от улицы Первомайской и завершилось возле театра драмы. Там вручили почетные грамоты и подарки семейным трудовым династиям. Общий рабочий стаж у некоторых из них больше трехсот лет.1 мая - один из немногих праздников, сохранившихся в календаре с советского времени. Правда, он не раз менял свое название - от Международного дня солидарности трудящихся до сегодняшнего короткого – День Весны и Труда. Для многих, кто вышел на демонстрацию, с Первомаем связаны самые теплые воспоминания.











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