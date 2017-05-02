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02.05.2017 11:44 В Обидимо увековечили память героев Полина Ермолаева





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Этого памятного места здесь действительно ждали. Пять долгих лет шли обсуждения, но перейти к реальным делам получилось только минувшей осенью. Когда встал вопрос о софинансировании по Народному бюджету, у директора местной управляющей компании даже не возникло вопросов – надо, значит надо.



Фамилии героев войны собирали всем миром по архивам. Изначально в списке было 200 фамилий, но уже почти к моменту сдачи объекта их число увеличилось до 450-ти, и каждая получила свое заслуженное место на стенде. Сдать проект с первого раза, к сожалению, не удалось. Работы стартовали осенью, и весною обнажились некоторые огрехи.



«Раньше здесь был котлован, который засыпали строительным мусором. Из-за подвижности грунта, тротуарная плитка деформировалась. В настоящее время все приведено в порядок», - говорит руководитель проекта благоустройства сквера в Обидимо Наталья Маликова.



Две недели плотной работы и все устранено. Причем, подрядчик работал в рамках гарантийных обязательств, устраняя собственные просчеты. Сегодня полным ходом идет озеленение. Так что, 9го мая памятник откроет новую традицию собирать вокруг себя всех неравнодушных людей.

На памятном щите строки Роберта Рождественского, которые трогают души всех, кто умеет читать. Трубчатая система, символизирующая орган – музыку в память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Три поколения храбрых воинов парящих в небесах. Имена героев и венец композиции – орден отечественной войны. Таким увидели памятник создатели, таким он предстал перед строгими, но справедливыми адресатами – жителями поселка Обидимо.Этого памятного места здесь действительно ждали. Пять долгих лет шли обсуждения, но перейти к реальным делам получилось только минувшей осенью. Когда встал вопрос о софинансировании по Народному бюджету, у директора местной управляющей компании даже не возникло вопросов – надо, значит надо.Фамилии героев войны собирали всем миром по архивам. Изначально в списке было 200 фамилий, но уже почти к моменту сдачи объекта их число увеличилось до 450-ти, и каждая получила свое заслуженное место на стенде. Сдать проект с первого раза, к сожалению, не удалось. Работы стартовали осенью, и весною обнажились некоторые огрехи.«Раньше здесь был котлован, который засыпали строительным мусором. Из-за подвижности грунта, тротуарная плитка деформировалась. В настоящее время все приведено в порядок», - говорит руководитель проекта благоустройства сквера в Обидимо Наталья Маликова.Две недели плотной работы и все устранено. Причем, подрядчик работал в рамках гарантийных обязательств, устраняя собственные просчеты. Сегодня полным ходом идет озеленение. Так что, 9го мая памятник откроет новую традицию собирать вокруг себя всех неравнодушных людей.









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