|
|
|
|02.05.2017 11:44 В Обидимо увековечили память героев
|Полина Ермолаева
На памятном щите строки Роберта Рождественского, которые трогают души всех, кто умеет читать. Трубчатая система, символизирующая орган – музыку в память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Три поколения храбрых воинов парящих в небесах. Имена героев и венец композиции – орден отечественной войны. Таким увидели памятник создатели, таким он предстал перед строгими, но справедливыми адресатами – жителями поселка Обидимо.
Этого памятного места здесь действительно ждали. Пять долгих лет шли обсуждения, но перейти к реальным делам получилось только минувшей осенью. Когда встал вопрос о софинансировании по Народному бюджету, у директора местной управляющей компании даже не возникло вопросов – надо, значит надо.
Фамилии героев войны собирали всем миром по архивам. Изначально в списке было 200 фамилий, но уже почти к моменту сдачи объекта их число увеличилось до 450-ти, и каждая получила свое заслуженное место на стенде. Сдать проект с первого раза, к сожалению, не удалось. Работы стартовали осенью, и весною обнажились некоторые огрехи.
«Раньше здесь был котлован, который засыпали строительным мусором. Из-за подвижности грунта, тротуарная плитка деформировалась. В настоящее время все приведено в порядок», - говорит руководитель проекта благоустройства сквера в Обидимо Наталья Маликова.
Две недели плотной работы и все устранено. Причем, подрядчик работал в рамках гарантийных обязательств, устраняя собственные просчеты. Сегодня полным ходом идет озеленение. Так что, 9го мая памятник откроет новую традицию собирать вокруг себя всех неравнодушных людей.
|
|