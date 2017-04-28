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28.04.2017 18:04 Жители Старой Огарёвки прозвали свой угрюмый посёлок «стоРублёвкой» Полина Ермолаева





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Оптимистичная фамилия «Задорин» в нашем разговоре с жителями звучала не раз. Проблемный посёлок, который добровольно взвалил на свои плечи в 14 году директор управляющей компании Андрей Задорин, восстал против своего «спасителя». Мусор вывозится раз в месяц, дома, которым без малого 100 лет, в чудовищном состоянии, куда ни посмотришь – сплошная разруха.



«Сбор с этих домов составляет где-то 48%, - рассказал директор управляющей компании «Спецсервис» Андрей Задорин. – Многие здесь не проживают, ни за что не платят, но начисления идут».



По словам чиновников и представителей управляющей компании, люди сами во всем виноваты - контингент, мол, не тот… За ветхость построек никто из вышедших с нами на разговор не в ответе – нового жилья не предвидится. По словам специалиста по жизнеобеспечению населения администрации МО «Огарёвское» Щёкинского района Людмила Романова, «тепло в дома поступает, квартиры же мы им не дадим. На данный момент в Щёкинском районе никакого строительства не ведётся. Дома аварийными не признаны, они даже к ветхим не относятся».



Тем не менее, свой квартал жители с горькой усмешкой называют «стоРублёвкой», называя невероятные суммы, которые они ежемесячно обязаны перечислять за содержание хибар и их обогрев. «Зимой с отоплением где-то 4900 рублей, не считая света. А за свет ещё 2000, то есть около 7000 за квартиру. Горячей воды нет, газа нет», - рассказал местный житель Алексей Курочкин.



Дома с так называемым капитальным ремонтом, отсутствие детских площадок, куда не посмотришь – везде грустно. Бардак, которому не видно ни конца ни края, конечно же, отчасти на совести и самих жителей. Выйти на субботник и убрать свой клочок земли от нечистот - не такая уж и невероятная задача. Но, когда власти глухи, а люди не сердобольны – это путь в один конец. Конец существования посёлка, который некогда процветал!



До нашего появления в посёлке Старая Огарёвка Щёкинского района, по словам местных жителей, здесь шевелились только крысы, которые вполне вольготно чувствуют себя на помойке величиной в посёлок. Даже кошки побаиваются гигантских грызунов.Оптимистичная фамилия «Задорин» в нашем разговоре с жителями звучала не раз. Проблемный посёлок, который добровольно взвалил на свои плечи в 14 году директор управляющей компании Андрей Задорин, восстал против своего «спасителя». Мусор вывозится раз в месяц, дома, которым без малого 100 лет, в чудовищном состоянии, куда ни посмотришь – сплошная разруха.«Сбор с этих домов составляет где-то 48%, - рассказал директор управляющей компании «Спецсервис» Андрей Задорин. – Многие здесь не проживают, ни за что не платят, но начисления идут».По словам чиновников и представителей управляющей компании, люди сами во всем виноваты - контингент, мол, не тот… За ветхость построек никто из вышедших с нами на разговор не в ответе – нового жилья не предвидится. По словам специалиста по жизнеобеспечению населения администрации МО «Огарёвское» Щёкинского района Людмила Романова, «тепло в дома поступает, квартиры же мы им не дадим. На данный момент в Щёкинском районе никакого строительства не ведётся. Дома аварийными не признаны, они даже к ветхим не относятся».Тем не менее, свой квартал жители с горькой усмешкой называют «стоРублёвкой», называя невероятные суммы, которые они ежемесячно обязаны перечислять за содержание хибар и их обогрев. «Зимой с отоплением где-то 4900 рублей, не считая света. А за свет ещё 2000, то есть около 7000 за квартиру. Горячей воды нет, газа нет», - рассказал местный житель Алексей Курочкин.Дома с так называемым капитальным ремонтом, отсутствие детских площадок, куда не посмотришь – везде грустно. Бардак, которому не видно ни конца ни края, конечно же, отчасти на совести и самих жителей. Выйти на субботник и убрать свой клочок земли от нечистот - не такая уж и невероятная задача. Но, когда власти глухи, а люди не сердобольны – это путь в один конец. Конец существования посёлка, который некогда процветал!





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