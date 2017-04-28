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НОВОСТИ | Общество



28.04.2017 18:18 Тульскому медицинскому сообществу представлен новый руководитель
Вести-Тула

Геннадий Ларин - военный врач с 30-летним опытом работы в здравоохранении

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Сегодня во время расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения Тульской области медицинскому сообществу был представлен новый заместитель министра здравоохранения. Им стал Геннадий Валерьевич Ларин, военный врач с 30-летним опытом работы в здравоохранении.

Ларин прошёл путь от начального до руководящего звена. В частности, решал вопросы организации первичной медико-санитарной помощи в департаменте Минздрава России. Имеет большой опыт работы на руководящих постах, в том числе по координации деятельности подведомственных учреждений.

Как рассказал Геннадий Ларин, он «встречался с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, федеральным министром Вероникой Игоревной Скворцовой, правительством Тульской области. На этих встречах мы обсуждали вопросы, которые стоят перед здравоохранением региона. Я новый человек в Тульской области, но уверен, учитывая мой предыдущий опыт, что с коллегами из министерства, главными врачами справимся с задачами, поставленными губернатором и федеральным министром».














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