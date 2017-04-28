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28.04.2017 17:15 В городе Щёкино подведены итоги конкурса «Пасхальное яйцо-2017» Вести-Тула





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Клирик храма в честь иконы «Всех скорбящих радость» иерей Валерий Шейкин говорит, что «видится и талант, и кропотливая работа. Очень ценно, что в конкурсе участвуют люди от мала до велика».



Одной из лучших стала работа Александры Головтеевой. Кроме того, она вместе с коллективом Центра детского творчества трудилась вот над этой пасхальной композицией. Как рассказала заведующая художественно-эстетическим отделом Центра детского творчества Щёкинского района Татьяна Булатова, «композиция «Пасхальная заутреня в Малороссии» изготовлена по полотну художника Николая Пиманенко. Он её нарисовал в 1891 году».



Сразу 18 щёкинцев стали победителями и призёрами конкурса «Пасхальное яйцо-2017», который уже традиционно проводит Православный военно-патриотический центр при Свято-Троицкой лавре. Возраст участников практически не ограничен. На конкурс они представили 180 работ.Клирик храма в честь иконы «Всех скорбящих радость» иерей Валерий Шейкин говорит, что «видится и талант, и кропотливая работа. Очень ценно, что в конкурсе участвуют люди от мала до велика».Одной из лучших стала работа Александры Головтеевой. Кроме того, она вместе с коллективом Центра детского творчества трудилась вот над этой пасхальной композицией. Как рассказала заведующая художественно-эстетическим отделом Центра детского творчества Щёкинского района Татьяна Булатова, «композиция «Пасхальная заутреня в Малороссии» изготовлена по полотну художника Николая Пиманенко. Он её нарисовал в 1891 году».





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