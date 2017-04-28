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НОВОСТИ | Общество



28.04.2017 16:41 На федеральные средства ТулГУ планирует стать центром инноваций
Вести-Тула

На федеральные средства ТулГУ планирует стать центром инноваций

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По 100 миллионов рублей в течение ближайших трех лет будет получать Тульский государственный университет из федерального бюджета. В этом году вуз стал одним из восьми в России, которым присвоен статус опорного. В конкурсе участвовало сто высших заведений.

Средства направят на развитие и реализацию программ по семи направлениям, среди которых - научное, учебное и социальное. Проекты вписаны в программу Развития Тульской области, по ним увеличится количество мест на очном отделении на 15 процентов, магистрантов и аспирантов станет почти вдвое больше, чем сейчас; при Медицинском институте создадут клинический центр.

С февраля будущего года в ТулГУ снова заработает военная кафедра, а с начала учебного – военно-техническая рота. И то, и другое приравнивается к службе в армии. В госуниверситете говорят, что попасть в список опорных вузов России означает получить высокую оценку на федеральном уровне.

По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «мы должны перевооружить нашу научную, лабораторную учебную часть, чтобы соответствовать перевооружившимся оборонным, промышленным предприятиям. Деньги позволят нам приобрести новое, самое передовое, чтобы стать центром инноваций в Тульской области и в России в целом».
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