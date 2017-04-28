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28.04.2017 16:18 Толстому в Туле устроили помывку Вести-Тула





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Аналогичным образом прибраться в территориальном управлении намерены у мемориального комплекса «Три штыка» на площади Победы, у памятника Вересаеву близ входа в парк на Первомайской, в сквере на Славянском бульваре (улица Белкина) и в других знаковых для города-героя местах.



По словам заместителя главы администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александра Коновалова, «сформирована команда, поставлена задача до 1 мая привести в состояние готовности памятники и места общего пребывания».



Тульские памятники встретят майские праздники чистыми и ухоженными. Сегодня работы по благоустройству уже прошли в сквере Льва Толстого. Рабочие почистили сам монумент, чаши прилегающих к нему фонтанов, подмели тротуары и подлатали уложенную плитку.Аналогичным образом прибраться в территориальном управлении намерены у мемориального комплекса «Три штыка» на площади Победы, у памятника Вересаеву близ входа в парк на Первомайской, в сквере на Славянском бульваре (улица Белкина) и в других знаковых для города-героя местах.По словам заместителя главы администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александра Коновалова, «сформирована команда, поставлена задача до 1 мая привести в состояние готовности памятники и места общего пребывания».





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