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28.04.2017 15:37 Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Туле Вести-Тула





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В связи с этим движение по проспекту в сторону Тульского кремля было затруднено. По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они были доставлены в больницу.



Сегодня в первой половине дня в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской столкнулись две иномарки: «Форд» и «Хендай». По словам очевидца ДТП, в результате аварии «Хендай» вылетел на тротуар. По всему перекрестку разбросаны детали автомобиля.В связи с этим движение по проспекту в сторону Тульского кремля было затруднено. По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они были доставлены в больницу.

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