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28.04.2017 12:49 Алексей Дюмин призвал обеспечить безопасность в праздничные дни "Вести-Тула"





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Открывая совещание, Алексей Дюмин напомнил, что в ближайшие дни вся страна будет отмечать майские праздники. Кроме того, с 15 по 18 мая, в Туле пройдет фестиваль «Российская студенческая весна».



«Наша задача – обеспечить безопасность жителей во время проведения всех массовых мероприятий. Мы должны принять все необходимые меры, чтобы нейтрализовать возможные угрозы», — сказал глава региона.



Алексей Дюмин отметил, что особое внимание в части обеспечения безопасности следует уделить местам массового скопления людей, где будут проводиться мероприятия, и объектам транспортной сети – так как в праздничные дни пассажиропоток будет особенно плотным.







27 апреля 2017 года состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии в Тульской области и оперативного штаба в Тульской области.Открывая совещание, Алексей Дюмин напомнил, что в ближайшие дни вся страна будет отмечать майские праздники. Кроме того, с 15 по 18 мая, в Туле пройдет фестиваль «Российская студенческая весна».«Наша задача – обеспечить безопасность жителей во время проведения всех массовых мероприятий. Мы должны принять все необходимые меры, чтобы нейтрализовать возможные угрозы», — сказал глава региона.Алексей Дюмин отметил, что особое внимание в части обеспечения безопасности следует уделить местам массового скопления людей, где будут проводиться мероприятия, и объектам транспортной сети – так как в праздничные дни пассажиропоток будет особенно плотным.

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