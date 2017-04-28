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28.04.2017 12:15 Через Тулу пройдет велопробег, посвященный Дню Победы "Вести-Тула"





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Велопробег стартовал 12 апреля в Москве. Участие в нем принимают около 30 велосипедистов. Они посетят ряд городов России и Белоруссии, в которых во время Великой Отечественной войны шли тяжелые бои. Финишируют велосипедисты 9 мая в Ростове и Таганроге.





Сегодня Тула готовится встречать участников велопробега «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были». А завтра состоится торжественный митинг с возложением цветов на площади Победы.Велопробег стартовал 12 апреля в Москве. Участие в нем принимают около 30 велосипедистов. Они посетят ряд городов России и Белоруссии, в которых во время Великой Отечественной войны шли тяжелые бои. Финишируют велосипедисты 9 мая в Ростове и Таганроге.

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