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28.04.2017 12:07 В Туле проходит слет именных школ "Вести-Тула"





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В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной. На слете школьники расскажут о героях, чьи имена носят их учебные заведения, о том, как хранят и чтят их память, примут участие в исторических и военно-патриотических викторинах и квестах.





В эти минуты в Туле на базе Центра образования № 10 проходит 9-й городской слет именных школ «Равнение на героев», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Слет проводится в рамках реализации проектов «Гражданское воспитание» и «Память».В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной. На слете школьники расскажут о героях, чьи имена носят их учебные заведения, о том, как хранят и чтят их память, примут участие в исторических и военно-патриотических викторинах и квестах.

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