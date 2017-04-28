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28.04.2017 11:55 Молодежный парламент при Тульской облдуме провел первое заседание "Вести-Тула"





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Среди них комитет по образованию и патриотическому воспитанию, культуре и туризму, социальной политике, спорту и здоровому образу жизни, экономике, экологии и ЖК, а также развитию молодёжного парламентаризма и взаимодействию с общественными организациями.



Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, обращаясь к членам Молодежного парламента, подчеркнул, что «…депутаты облдумы готовы к тесному сотрудничеству со своими младшими коллегами».



27 апреля 2017 года состоялось первое заседание Молодёжного парламента при Тульской областной Думе. Был принят регламент, избраны председатель и заместители председателя Молодёжного парламента, утвержден персональный состав пяти комитетов.Среди них комитет по образованию и патриотическому воспитанию, культуре и туризму, социальной политике, спорту и здоровому образу жизни, экономике, экологии и ЖК, а также развитию молодёжного парламентаризма и взаимодействию с общественными организациями.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, обращаясь к членам Молодежного парламента, подчеркнул, что «…депутаты облдумы готовы к тесному сотрудничеству со своими младшими коллегами».











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