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|28.04.2017 11:55 Молодежный парламент при Тульской облдуме провел первое заседание
|"Вести-Тула"
27 апреля 2017 года состоялось первое заседание Молодёжного парламента при Тульской областной Думе. Был принят регламент, избраны председатель и заместители председателя Молодёжного парламента, утвержден персональный состав пяти комитетов.
Среди них комитет по образованию и патриотическому воспитанию, культуре и туризму, социальной политике, спорту и здоровому образу жизни, экономике, экологии и ЖК, а также развитию молодёжного парламентаризма и взаимодействию с общественными организациями.
Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, обращаясь к членам Молодежного парламента, подчеркнул, что «…депутаты облдумы готовы к тесному сотрудничеству со своими младшими коллегами».
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