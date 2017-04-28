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28.04.2017 11:44 В Тульской области инвесторы могут рассчитывать на налоговые преференции Алексей Еремин





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Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал принятие документа: «Это отклик на состояние души каждого туляка, россиянина, патриота, гражданина, когда мы еще раз вернулись к тому, чтобы увековечить память о Великой Победе, о каждом ветеране, о каждом солдате, который не пришёл с войны. По инициативе губернатора Алексея Дюмина принят закон, который закрепляет в обязательном порядке 9 мая над главным административным зданием вывешивать Знамя Победы».



Ещё один проект закона, так же внесённый главой региона, был принят депутатами. Он предусматривает возможность предоставления налоговых преференций инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт, что является ещё одним шагом на пути улучшения инвестиционной привлекательности региона. Как рассказал председатель комитета по экономическое политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «…принят еще один законопроект о льготном налогообложении участников инвестиционных контрактов. Будущим инвесторам он дает несколько преференций по налогам. Прежде всего по налогу на прибыль. В течение десяти лет при сумме инвестиций не менее 750 миллионов рублей налогоплательщик будет иметь налоговую ставку 0%».



В закон «Об образовании» Тульской области также были внесены изменения – он был дополнен статьёй, предусматривающей выплату компенсаций всем участникам подготовки государственной итоговой аттестации. «Средства на реализацию этого закона заложены в бюджете Тульской области на 2017 года в районе 27 миллионов рублей», - говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.



На этом же заседании облдумы Владимир Панин, чьи полномочия депутата регионального парламента на минувшей неделе подтвердил облизбирком, принял присягу. Он стал членом думского комитета по экономической политике и финансам.



Над зданием регионального правительства взвеет знамя. Накануне депутаты Тульской областной Думы приняли закон, согласно которому 9 мая над «белым домом» в городе-герое будет реять Знамя Победы. Парламентарии рассчитывают на то, что этому примеру последуют и другие муниципалитеты губернии.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал принятие документа: «Это отклик на состояние души каждого туляка, россиянина, патриота, гражданина, когда мы еще раз вернулись к тому, чтобы увековечить память о Великой Победе, о каждом ветеране, о каждом солдате, который не пришёл с войны. По инициативе губернатора Алексея Дюмина принят закон, который закрепляет в обязательном порядке 9 мая над главным административным зданием вывешивать Знамя Победы».Ещё один проект закона, так же внесённый главой региона, был принят депутатами. Он предусматривает возможность предоставления налоговых преференций инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт, что является ещё одним шагом на пути улучшения инвестиционной привлекательности региона. Как рассказал председатель комитета по экономическое политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «…принят еще один законопроект о льготном налогообложении участников инвестиционных контрактов. Будущим инвесторам он дает несколько преференций по налогам. Прежде всего по налогу на прибыль. В течение десяти лет при сумме инвестиций не менее 750 миллионов рублей налогоплательщик будет иметь налоговую ставку 0%».В закон «Об образовании» Тульской области также были внесены изменения – он был дополнен статьёй, предусматривающей выплату компенсаций всем участникам подготовки государственной итоговой аттестации. «Средства на реализацию этого закона заложены в бюджете Тульской области на 2017 года в районе 27 миллионов рублей», - говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.На этом же заседании облдумы Владимир Панин, чьи полномочия депутата регионального парламента на минувшей неделе подтвердил облизбирком, принял присягу. Он стал членом думского комитета по экономической политике и финансам.

















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