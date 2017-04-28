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28.04.2017 11:17 Тульские дольщики, обманутые СУ 155, смогут въехать в свои квартиры Виталий Моторин





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Губернатор Алексей Дюмин выразил благодарность банку и отметил, что остается «…остается ряд нерешенных вопросов. В частности, достройка пяти домов в жилищном комплексе «Паруса». Мы видим, что работы ведутся, однако люди, которые приобрели в нем квартиры, сомневаются, что получат жилье в обозначенный срок». Как отметил председатель правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев, «…в целом нет никаких сомнений в достройке этих домов. Мы понимаем, что люди, купившие в них жилье, ждут уже не один год. Нет никаких сомнений, что в 2018 году строительство всех домов будет завершено, и все дольщики получат свои квартиры».



В Туле уже сданы четыре из девяти проблемных домов. 762 семьи уже могут получать в них свои квартиры. Но кроме дольщиков от крушения СУ 155, в регионе пострадали и крупные производства. Современные новостройки собирают подобно конструктору лего. Составные части для них - фасады, внутренние перекрытия, лестничные и балконные пролеты, производят на специальных заводах. Объемы производства на них меряют не в плитах, а в квадратных метрах построенного жилья.



Тульский жилищно-строительный комбинат за 12 месяцев может построить небольшой город. Его нынешняя мощность 350 тысяч квадратных метров в год. Но в 2015 темпы производства упали до нуля. Все дело в том, что предприятие входило в состав пресловутого СУ 155, которое и было основным заказчиком этой продукции. «В 2015 году мы производство практически было остановлено. Многие люди остались без работы в результате сокращения. Раньше у нас работало более тысячи, сейчас осталось около трехсот», - говорит начальник цеха № 2 ООО «Тульский жилищно-строительный комбинат» Андрей Тяпкин.



Эти активы так же перешли под крыло банка. Сейчас на предприятии появились заказы из Тулы, Москвы, Калуги и Твери. Работают здесь сегодня более 700 человек, и в планах строительство еще одной производственной линии. Что же до обманутых дольщиков СУ 155, то их в стране после крушения предприятия осталось более 30 тысяч человек.



Отделанные под ключ квартиры второго дома «Новой Тулы» показывают правительственной комиссии. Новостройка полностью готова и сдана. Она была одним из девяти недостроев, оставшихся на территории оружейной столицы, от разорившегося СУ 155, обманутыми дольщиками которого стали около полутора тысяч тульских семей. Два миллиарда триста миллионов рублей - именно такие вложения нужны были, чтобы все они смогли въехать в свои дома. Завершение строительства профинансировал банк «Российский капитал».Губернатор Алексей Дюмин выразил благодарность банку и отметил, что остается «…остается ряд нерешенных вопросов. В частности, достройка пяти домов в жилищном комплексе «Паруса». Мы видим, что работы ведутся, однако люди, которые приобрели в нем квартиры, сомневаются, что получат жилье в обозначенный срок». Как отметил председатель правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев, «…в целом нет никаких сомнений в достройке этих домов. Мы понимаем, что люди, купившие в них жилье, ждут уже не один год. Нет никаких сомнений, что в 2018 году строительство всех домов будет завершено, и все дольщики получат свои квартиры».В Туле уже сданы четыре из девяти проблемных домов. 762 семьи уже могут получать в них свои квартиры. Но кроме дольщиков от крушения СУ 155, в регионе пострадали и крупные производства. Современные новостройки собирают подобно конструктору лего. Составные части для них - фасады, внутренние перекрытия, лестничные и балконные пролеты, производят на специальных заводах. Объемы производства на них меряют не в плитах, а в квадратных метрах построенного жилья.Тульский жилищно-строительный комбинат за 12 месяцев может построить небольшой город. Его нынешняя мощность 350 тысяч квадратных метров в год. Но в 2015 темпы производства упали до нуля. Все дело в том, что предприятие входило в состав пресловутого СУ 155, которое и было основным заказчиком этой продукции. «В 2015 году мы производство практически было остановлено. Многие люди остались без работы в результате сокращения. Раньше у нас работало более тысячи, сейчас осталось около трехсот», - говорит начальник цеха № 2 ООО «Тульский жилищно-строительный комбинат» Андрей Тяпкин.Эти активы так же перешли под крыло банка. Сейчас на предприятии появились заказы из Тулы, Москвы, Калуги и Твери. Работают здесь сегодня более 700 человек, и в планах строительство еще одной производственной линии. Что же до обманутых дольщиков СУ 155, то их в стране после крушения предприятия осталось более 30 тысяч человек.















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