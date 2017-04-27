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НОВОСТИ | Общество



27.04.2017 18:51 Восточный обвод в Туле станет доступен пешеходам
Вести-Тула

Восточный обвод в Туле станет доступен пешеходам

| фото |
900 миллионов рублей - такую сумму рассчитывает Тульский регион получить в помощь от федерального центра для строительства второго пускового комплекса Восточного обвода в Туле. Об этом сегодня сообщили на выездном брифинге журналистам. Дело, наконец-то, сдвинулось с мёртвой точки. Уже ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации объекта, расчищается территория для строительства, в том числе и снесены незаконно построенные гаражи.

Определился и подрядчик - компания «Магистраль». Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что «17 апреля заключен договор, окончание всех работ по подготовке проектной документации планируется до 2 октября».

По словам и. о. директора ГАУ ТО «Проектная контора» Алексея Бессонова, «приступили к инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Эти работы предшествуют разработке проекта. Собираются данные о наличии инженерных сетей, о составах грунтов. Будут обследоваться опоры, которые были построены ранее, чтобы сделать заключение – можно или нельзя их использовать. Нам нужно понимать точное финансирование».

По плану непосредственно строительство объекта начнется в 2018 году, а завершиться должно в 2019-м. Мост протяженностью более двух километров и шириной семь с половиной метров начнётся от участка дороги по улице Рязанской возле крупных супермаркетов и до улицы Металлургов. Как ожидается, это существенно увеличит пропускную способность дороги, соединяющей Центральный и Пролетарский округа.

Хорошая новость и для пешеходов. В этом году на данном участке будет построен тротуар. Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Андрей Нагайцев рассказал, что «в этом году администрация города изыскала средства на организацию пешеходного движения, которое будет организовано от улицы Ложевой до Новомосковской по одной стороне».
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