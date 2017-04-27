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НОВОСТИ | Общество



27.04.2017 16:51 Градоначальники рассказали об изменениях, которые ждут Тулу
Анастасия Октябрьская

Удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос строительства второй очереди Восточного обвода

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Ликвидировать очередь в детские сады - задача если не номер один, то передовая однозначно. В этом году в городе планируют сдать в эксплуатацию два детских сада. Что касается спорта, продолжатся работы по строительству корпусов детских лагерей «Космос», «Орлёнок». Планируется завершить строительство городского центра художественной гимнастики, капитальный ремонт велогородка. Всё это стало возможным благодаря направленности бюджета на 2017 года.

«Как и последние несколько лет главный финансовый документ имеет социальную направленность, - говорит Глава Тулы Юрий Цкипури. - Около 60 процентов от общего объёма расходов будет направлено на социальную сферу».

Благодаря поддержке со стороны руководства области удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос строительства второй очереди Восточного обвода с долгожданным расширением моста через Упу. Немало изменений нас ждёт и в сфере ЖКХ. Так, городские депутаты внесли изменения в Правила благоустройства. Теперь снег с крыш и сосульки управляющие компании обязаны будут убирать ежедневно, а не как раньше - за два дня с момента обнаружения.

По словам главы администрации города Тулы Евгений Авилова, «плюс ещё у нас в 2017 году – пилотный проект по реконструкции пятиэтажки. К концу мая инвестор приступит к конкретной технической реализации данного проекта».

Займутся в этом году и внешним обликом города-героя. Продолжат приводить в порядок имеющиеся в регионе памятники, воинские захоронения. К их числу добавятся и новые. Так, в текущем году по программе «Народный бюджет» благоустроят сквер на улице Демонстрации в районе дома №38 и установят там бюст нашего земляка, дважды Героя Советского Союза, лётчика Бориса Феоктистовича Сафонова.
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