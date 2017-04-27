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27.04.2017 16:17 9 мая над зданием Правительства Тульской области вывесят Знамя Победы Вести-Тула





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Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал принятие документа: «Это отклик на состояние души каждого туляка, россиянина, патриота, гражданина, когда мы еще раз вернулись к тому, чтобы увековечить память о Великой Победе, о каждом ветеране, о каждом солдате, который не пришёл с войны. По инициативе губернатора Алексея Дюмина принят закон, который закрепляет в обязательном порядке 9 мая над главным административным зданием вывешивать Знамя Победы».



Флаг над зданием регионального правительства поменяет цвет. Сегодня депутаты Тульской областной Думы приняли закон, согласно которому 9 мая над «белым домом» в городе-герое будет реять Знамя Победы. Парламентарии рассчитывают на то, что этому примеру последуют и другие муниципалитеты области.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал принятие документа: «Это отклик на состояние души каждого туляка, россиянина, патриота, гражданина, когда мы еще раз вернулись к тому, чтобы увековечить память о Великой Победе, о каждом ветеране, о каждом солдате, который не пришёл с войны. По инициативе губернатора Алексея Дюмина принят закон, который закрепляет в обязательном порядке 9 мая над главным административным зданием вывешивать Знамя Победы».







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