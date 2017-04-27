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27.04.2017 15:36 В Туле дачник, сжигая мусор, спалил дом Вести-Тула





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Огонь очень быстро перекинулся на дом, а затем и на соседний участок, где тоже загорелась постройка. К тому же в одном из этих домов взорвался газовый баллон. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства происшествия выясняются.



Пожар разыгрался накануне днём в одном из садовых кооперативов вблизи деревни Частинские выселки. По словам очевидцев, возгорание произошло в результате сжигания мусора на участке. Таким образом владелец дачи решил навести порядок на своих земельных владениях.Огонь очень быстро перекинулся на дом, а затем и на соседний участок, где тоже загорелась постройка. К тому же в одном из этих домов взорвался газовый баллон. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства происшествия выясняются.





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