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27.04.2017 15:10 Тульская дивизия ВДВ отметила 73-ю годовщину своего создания Виталий Моторин





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«В годы Великой Отечественной войны дивизия с тяжелыми боями освобождала Венгрию, Австрию и Чехословакию, а в послевоенное время в разных уголках планеты выполняла сотни специальных задач, - напомнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Десантники подтверждают, что по праву считаются элитой вооружённых сил».



Три героя Советского Союза, 27 героев России и более 50 тысяч военнослужащих награжденных различными орденами и медалями. Тактический эпизод ликвидации лагеря террористов публике показывают не случайно - в последних контртеррористических операциях бойцы 106-й дивизии тоже участвовали.



106-я дивизия единственная в стране, расположенная сразу в трех регионах - Москве, Рязани и Туле. Основные силы подразделения сосредоточены в оружейной столице уже многие десятилетия, но официально Тульской 106-я воздушно-десантная называется лишь с августа 2015-го. Туляки это посчитали справедливым.



«Для туляков это больше, чем дивизия. Это образец мужества, верности долгу, героизма», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Сегодня Тульская дивизия считается одной из самых профессиональных и хорошо оснащенных в стране. Все что служит десантникам верой и правдой, в праздничный день становится достоянием общественности.



В этом списке более 30 имен сержантов, лейтенантов, капитанов и рядовых, в разные годы отдавших свою жизнь на поле боя. С возложения цветов к монументу воинам-десантникам, навсегда ушедшим в небо, по традиции начинается каждый праздник в 106-й Тульской дивизии ВДВ, ведь жизни и судьбы ее бойцов складываются в историю самого подразделения, начавшуюся 73 года тому назад.«В годы Великой Отечественной войны дивизия с тяжелыми боями освобождала Венгрию, Австрию и Чехословакию, а в послевоенное время в разных уголках планеты выполняла сотни специальных задач, - напомнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Десантники подтверждают, что по праву считаются элитой вооружённых сил».Три героя Советского Союза, 27 героев России и более 50 тысяч военнослужащих награжденных различными орденами и медалями. Тактический эпизод ликвидации лагеря террористов публике показывают не случайно - в последних контртеррористических операциях бойцы 106-й дивизии тоже участвовали.106-я дивизия единственная в стране, расположенная сразу в трех регионах - Москве, Рязани и Туле. Основные силы подразделения сосредоточены в оружейной столице уже многие десятилетия, но официально Тульской 106-я воздушно-десантная называется лишь с августа 2015-го. Туляки это посчитали справедливым.«Для туляков это больше, чем дивизия. Это образец мужества, верности долгу, героизма», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Сегодня Тульская дивизия считается одной из самых профессиональных и хорошо оснащенных в стране. Все что служит десантникам верой и правдой, в праздничный день становится достоянием общественности.





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