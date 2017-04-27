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27.04.2017 12:42 Чтобы отрезать газ должнику, тульские приставы нашли подход к собаке Алексей Еремин





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Дома только один хозяин - верный и бдительный пёс. Однако и он, получив свою порцию мясных деликатесов, отступает, а судебные приставы штурмуют непреступную крепость – лезут через забор. В соответствии с действующим законодательством, если абонент не платил за газ два месяца, независимо от суммы долга специалисты газовой службы вправе перекрыть подачу голубого топлива, направив уведомление. Но этого добиться от должника сотрудники не могли несколько лет. Как рассказала начальник отдела ОСП Центрального округа Тулы Валерия Чухрова, «он неоднократно получал постановления о возбуждении и требования о предоставлении доступа на территорию домовладения. Он уклонялся и не выполнял требования».



Таким образом, отключение никогда не бывает неожиданным. К слову, такие «письма счастья» тульские неплательщики получают регулярно, но вот платить по счетам не спешат. В телефонном разговоре собственник сказал, что в данный момент находится на работе и обеспечить доступ к трубе не может. Прибывшая на место событий его супруга так же заявила, что готова оплатить весь текущий долг, но при этом отказалась пускать сотрудников газовой службы и приставов на территорию дома.



Газовая труба была отрезана. По словам начальника отдела по работе с населением ОО «Газпром Межрегионгаз Тула» Сергея Зубарева, «долг составлял по показаниям прибора учета 39 тысяч рублей, но он требует уточнения, пени за просрочку 23 тысячи».



Восстановить подачу голубого топлива обойдется в копеечку. Придется оплатить не только сам долг, но и расходы, связанные со стоимостью отключения и подключения, и пени за просрочку, а еще судебные издержки. На сегодняшний день задолженность за голубое топливо населения региона превышает более 200 миллионов рублей.



Это утро для жителя одного из домов на улице Радужной в Большой Туле сулило совсем не радужные перспективы. Но хозяина дома не оказалось дома. На руках у приставов - всего одно судебное решение, которое обязует их обеспечить доступ к газовой трубе её собственника – сотрудников «Межрегионгаза».Дома только один хозяин - верный и бдительный пёс. Однако и он, получив свою порцию мясных деликатесов, отступает, а судебные приставы штурмуют непреступную крепость – лезут через забор. В соответствии с действующим законодательством, если абонент не платил за газ два месяца, независимо от суммы долга специалисты газовой службы вправе перекрыть подачу голубого топлива, направив уведомление. Но этого добиться от должника сотрудники не могли несколько лет. Как рассказала начальник отдела ОСП Центрального округа Тулы Валерия Чухрова, «он неоднократно получал постановления о возбуждении и требования о предоставлении доступа на территорию домовладения. Он уклонялся и не выполнял требования».Таким образом, отключение никогда не бывает неожиданным. К слову, такие «письма счастья» тульские неплательщики получают регулярно, но вот платить по счетам не спешат. В телефонном разговоре собственник сказал, что в данный момент находится на работе и обеспечить доступ к трубе не может. Прибывшая на место событий его супруга так же заявила, что готова оплатить весь текущий долг, но при этом отказалась пускать сотрудников газовой службы и приставов на территорию дома.Газовая труба была отрезана. По словам начальника отдела по работе с населением ОО «Газпром Межрегионгаз Тула» Сергея Зубарева, «долг составлял по показаниям прибора учета 39 тысяч рублей, но он требует уточнения, пени за просрочку 23 тысячи».Восстановить подачу голубого топлива обойдется в копеечку. Придется оплатить не только сам долг, но и расходы, связанные со стоимостью отключения и подключения, и пени за просрочку, а еще судебные издержки. На сегодняшний день задолженность за голубое топливо населения региона превышает более 200 миллионов рублей.





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