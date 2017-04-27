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27.04.2017 12:00 Тульские энергетики всю ночь боролись с последствиями непогоды Вести-Тула





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Энергетикам пришлось работать в сложных условиях из-за того, что шквалистый ветер приводил к новым локальным отключениям. С наступлением темного времени суток бригады использовали специальные световые башни. При этом восстановление социально значимых объектов было в приоритете. Все заявки потребителей о нарушении энергоснабжения отрабатывались в оперативном режиме. Осуществлялась постоянная связь с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.



Непогода прибавила накануне работы энергетикам и спасателям. Сильный ветер, а его порывы достигали 17 метров в секунду, нарушил электроснабжение сразу в нескольких районах региона. Для проведения восстановительных работ в Щекинский, Обидимский, Ленинский, Заокский, Алексинский, Веневский, Узловский и Новомосковский районы были направлены 30 бригад, 29 единиц спецтехники, 10 резервных источников электроснабжения.Энергетикам пришлось работать в сложных условиях из-за того, что шквалистый ветер приводил к новым локальным отключениям. С наступлением темного времени суток бригады использовали специальные световые башни. При этом восстановление социально значимых объектов было в приоритете. Все заявки потребителей о нарушении энергоснабжения отрабатывались в оперативном режиме. Осуществлялась постоянная связь с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

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