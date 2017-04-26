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НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 19:26 Воронежские кукловоды привезли в Тулу «Каштанку»
Вести-Тула

Воронежские кукловоды привезли в Тулу «Каштанку»

| фото |
Сегодня в Туле начались двухдневные гастроли Воронежского государственного театра кукол «Шут». На сцене - спектакль «Каштанка» по Чехову. Это лирическая, немного грустная и одновременно смешная история о приключениях маленькой рыжей собачки. Основой постановки стали именно впечатления и переживания Каштанки, которая, потерявшись, обрела нового хозяина и почти стала артисткой цирка, но родной дом всё-таки не смогла забыть.

Спектаклю «Каштанка» шесть лет. За это время его видели не только в России, но и за рубежом. Постановку ставили в Париже на фестивале русского искусства, в Испании на «Русской неделе».













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