НОВОСТИ | Общество







26.04.2017 18:49 В Туле пенсионер расправился со своей соседкой по коммуналке Вести-Тула





| фото |



Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «в ходе ссоры мужчина вооружился ножом и стал наносить женщине множественные телесные повреждения. Следствие предполагает, что часть повреждений была нанесена в квартире, а часть – в подъезде. Проводится комплекс необходимых действий, направленных на сбор доказательной базы. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения».



Квартирный вопрос стал причиной жестокого убийства в Туле. 75-летний мужчина расправился со своей соседкой по коммуналке 25 апреля на улице Максима Горького. Тело убитой 58-летней женщины было обнаружено в лифте.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «в ходе ссоры мужчина вооружился ножом и стал наносить женщине множественные телесные повреждения. Следствие предполагает, что часть повреждений была нанесена в квартире, а часть – в подъезде. Проводится комплекс необходимых действий, направленных на сбор доказательной базы. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения».







Читать @gtrktula

















