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НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 18:27 Губернатор рассказал послам 11 стран Латинской Америки о тульском потенциале
Вести-Тула

Губернатор рассказал послам 11 стран Латинской Америки о тульском потенциале

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Губернатор Алексей Дюмин сегодня рассказал о потенциале Тульской области послам 11 стран Латинской Америки. Официальная цель визита представителей Кубы, Никарагуа, Панамы, Уругвая, Гватемалы, Коста-Рики, Чили, Колумбии, Сальвадора, Доминиканы и Мексики в Тулу - укрепление дружеских отношений и развитие торговли.

Из всех латиноамериканских стран больше всего товаров Тульская область поставляет в Колумбию, а покупает у Эквадора. Общий же товарооборот между нашим регионом и Латинской Америкой в прошлом году составил 36 миллионов долларов, и, по славам главы региона, эти цифры могут и должны быть больше. Для презентации Тульской области в корпорации развития региона подготовили специальный фильм на испанском языке.

Как сообщил Алексей Дюмин, «президент РФ Владимир Путин и руководитель правительства Дмитрий Медведев требуют снятия административных барьеров и упрощения вхождения инвесторов на территорию России. Это касается и нашего региона. На сегодняшний день мы в числе тех регионов, в которых комфортная бизнес-среда. Сроки по подключению коммуникаций мы сокращаем максимально».

«Я представляю себе этот визит как первый шаг вперед в процессе консолидации в отношениях с Тульской областью. Огромная честь для нас побывать в городе, который так сражался в годы Великой Отечественной войны и выстоял против фашизма», - сказал посол Республики Куба Эмилио Лосада Гарсиа.
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