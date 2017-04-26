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26.04.2017 18:27 Губернатор рассказал послам 11 стран Латинской Америки о тульском потенциале Вести-Тула





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Из всех латиноамериканских стран больше всего товаров Тульская область поставляет в Колумбию, а покупает у Эквадора. Общий же товарооборот между нашим регионом и Латинской Америкой в прошлом году составил 36 миллионов долларов, и, по славам главы региона, эти цифры могут и должны быть больше. Для презентации Тульской области в корпорации развития региона подготовили специальный фильм на испанском языке.



Как сообщил Алексей Дюмин, «президент РФ Владимир Путин и руководитель правительства Дмитрий Медведев требуют снятия административных барьеров и упрощения вхождения инвесторов на территорию России. Это касается и нашего региона. На сегодняшний день мы в числе тех регионов, в которых комфортная бизнес-среда. Сроки по подключению коммуникаций мы сокращаем максимально».



«Я представляю себе этот визит как первый шаг вперед в процессе консолидации в отношениях с Тульской областью. Огромная честь для нас побывать в городе, который так сражался в годы Великой Отечественной войны и выстоял против фашизма», - сказал посол Республики Куба Эмилио Лосада Гарсиа.



Губернатор Алексей Дюмин сегодня рассказал о потенциале Тульской области послам 11 стран Латинской Америки. Официальная цель визита представителей Кубы, Никарагуа, Панамы, Уругвая, Гватемалы, Коста-Рики, Чили, Колумбии, Сальвадора, Доминиканы и Мексики в Тулу - укрепление дружеских отношений и развитие торговли.Из всех латиноамериканских стран больше всего товаров Тульская область поставляет в Колумбию, а покупает у Эквадора. Общий же товарооборот между нашим регионом и Латинской Америкой в прошлом году составил 36 миллионов долларов, и, по славам главы региона, эти цифры могут и должны быть больше. Для презентации Тульской области в корпорации развития региона подготовили специальный фильм на испанском языке.Как сообщил Алексей Дюмин, «президент РФ Владимир Путин и руководитель правительства Дмитрий Медведев требуют снятия административных барьеров и упрощения вхождения инвесторов на территорию России. Это касается и нашего региона. На сегодняшний день мы в числе тех регионов, в которых комфортная бизнес-среда. Сроки по подключению коммуникаций мы сокращаем максимально».«Я представляю себе этот визит как первый шаг вперед в процессе консолидации в отношениях с Тульской областью. Огромная честь для нас побывать в городе, который так сражался в годы Великой Отечественной войны и выстоял против фашизма», - сказал посол Республики Куба Эмилио Лосада Гарсиа.





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