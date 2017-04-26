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26.04.2017 17:45 В Туле установят бюст лётчика Бориса Сафонова Вести-Тула





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Эта территория будет благоустроена в 2017 году. Проект реализован в рамках программы «Народный бюджет», в его софинансировании приняли участие неравнодушные жители дома №38 и предприниматели, чьи организации находятся в непосредственной близости к скверу. Автором бюста будет известный российский скульптор Салават Щербаков. Также на заседании Гордумы принято решение о присвоении «Центру образования №5» имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова.



Сегодня в рамках очередного 37 заседания Тульской городской Думы пятого созыва депутаты приняли решение об установке бюста дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Лётчик, участник Великой Отечественной войны, он родился в 1915 году в селе Синявино Тульской губернии. Бюст установят в сквере в районе дома №38 по улице Демонстрации.Эта территория будет благоустроена в 2017 году. Проект реализован в рамках программы «Народный бюджет», в его софинансировании приняли участие неравнодушные жители дома №38 и предприниматели, чьи организации находятся в непосредственной близости к скверу. Автором бюста будет известный российский скульптор Салават Щербаков. Также на заседании Гордумы принято решение о присвоении «Центру образования №5» имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова.

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