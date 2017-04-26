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26.04.2017 16:11 Что даст ТулГУ статус опорного вуза? Вести-Тула





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Он вошел в число опорных вузов России первой категории, и в ближайшее время должен рассчитывать на дополнительную федеральную поддержку в размере, предварительно, 100 миллионов рублей. По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «статус опорного вуза подкрепит те инициативы, которые ранее были одобрены. Это создание военной кафедры и научных рот. Помимо оборонного кластера, который является приоритетным, рассчитываем на формирование нефтегазохимического кластера в регионе и кадровые заявки со стороны наших предприятий».



Сегодня в Москве запланирована конференция, которую проведет министр образования страны Ольга Васильева. На нее приглашены ректоры ведущих вузов России, ведь речь пойдет об опорных альма-матер. Такой статус недавно получил и Тульский госуниверситет.Он вошел в число опорных вузов России первой категории, и в ближайшее время должен рассчитывать на дополнительную федеральную поддержку в размере, предварительно, 100 миллионов рублей. По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «статус опорного вуза подкрепит те инициативы, которые ранее были одобрены. Это создание военной кафедры и научных рот. Помимо оборонного кластера, который является приоритетным, рассчитываем на формирование нефтегазохимического кластера в регионе и кадровые заявки со стороны наших предприятий».







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