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26.04.2017 15:50 Тульские чернобыльцы собрались на митинг памяти Вести-Тула





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26 апреля значится в календаре официально сухо - Днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Но для каждого, кто побывал там, это не просто дата в календаре. Тогда не говорилось, какую на самом деле опасность представляет взрыв на атомной электростанции. Еще меньше о том, какие последствия он несет. В ликвидации участвовали 2500 туляков. Среди них военные - кадровые и призывники, шахтеры, специалисты заводов и фабрик. Всего в Тульской области от последствий взрыва пострадал почти миллион человек, радиационное облако накрыло больше 2000 населенных пунктов.



Они - герои мирного времени. И с каждым годом их становится все меньше. Они - те, кто 31 год назад оказался на месте Чернобыльской катастрофы, в самом пекле трагедии. Ликвидаторы аварии. Сегодня они, их друзья и родственники собрались на митинг в Туле, в сквере чернобыльцев, что на пересечении улиц Калинина и Плеханова.26 апреля значится в календаре официально сухо - Днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Но для каждого, кто побывал там, это не просто дата в календаре. Тогда не говорилось, какую на самом деле опасность представляет взрыв на атомной электростанции. Еще меньше о том, какие последствия он несет. В ликвидации участвовали 2500 туляков. Среди них военные - кадровые и призывники, шахтеры, специалисты заводов и фабрик. Всего в Тульской области от последствий взрыва пострадал почти миллион человек, радиационное облако накрыло больше 2000 населенных пунктов.







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