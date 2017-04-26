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26.04.2017 13:23 «Спортивный марафон» охватит всю Тульскую область Вести-Тула





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За несколько месяцев марафон «обойдёт» всю нашу область, в этом году организаторы планируют охватить максимальное количество муниципальных образований. «Спортивный марафон» нацелен на взрослое население и включает в себя различные виды спорта. Как рассказал заместитель директора МАУ «Спортивные объекты» Олег Жилкин, «мы решили остановиться на народных видах спорта – это шашки, шахматы, гиревой вид спорта, кросс, минифутбол, волейбол. Всё направлено на те виды спорта, которые доступны всему населению. Как раньше это было: спорт – в каждом дворе».



27 мая 2017 года в Тульской области стартует «Спортивный марафон». Сейчас активно ведётся работа по подготовке к этому массовому спортивному мероприятию. Оно уже не первый год проводится в регионе при поддержке Благотворительного фонда содействия в сфере образования и здравоохранения.За несколько месяцев марафон «обойдёт» всю нашу область, в этом году организаторы планируют охватить максимальное количество муниципальных образований. «Спортивный марафон» нацелен на взрослое население и включает в себя различные виды спорта. Как рассказал заместитель директора МАУ «Спортивные объекты» Олег Жилкин, «мы решили остановиться на народных видах спорта – это шашки, шахматы, гиревой вид спорта, кросс, минифутбол, волейбол. Всё направлено на те виды спорта, которые доступны всему населению. Как раньше это было: спорт – в каждом дворе».





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