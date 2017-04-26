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26.04.2017 12:55 Билеты на Толстой Weekend появятся в кассах 28 апреля Вести-Тула





| фото | Толстой Weekend. В билетных кассах Тулы и музея-усадьбы «Ясная Поляна» продажа откроется в пятницу 28 апреля. В этом году организаторы передадут еще больше билетов пенсионерам, студентам и школьникам региона.



Театральный фестиваль Толстой Weekend проходит при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С 9 по 11 июня в «Ясной Поляне» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Толстого.



Также в программу впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя. В общей сложности на территории «Ясной Поляны» в течение трех дней пройдут порядка 20 театральных мероприятий, декорацией для которых станет сама усадьба.



Открылась продажа билетов на официальном сайте фестиваля. В билетных кассах Тулы и музея-усадьбы «Ясная Поляна» продажа откроется в пятницу 28 апреля. В этом году организаторы передадут еще больше билетов пенсионерам, студентам и школьникам региона.Театральный фестиваль Толстой Weekend проходит при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С 9 по 11 июня в «Ясной Поляне» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Толстого.Также в программу впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя. В общей сложности на территории «Ясной Поляны» в течение трех дней пройдут порядка 20 театральных мероприятий, декорацией для которых станет сама усадьба.

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