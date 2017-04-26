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НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 10:59 В Центральном паркеТулы животных переселяют в летние вольеры
Анастасия Октябрьская



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Малыша Кроша переезд не коснулся. Кролики морозов не боятся. Поэтому он остался в том вольере, в котором провёл всю зиму. Зато у него появилось много соседей. Прямо напротив Кроша – загон для страусов. Свои роскошные зимние отапливаемые апартаменты покинули и эти теплолюбивые обитатели. Правда, ночуют страусы пока всё же в помещении.

Почти всю зиму в четырёх стенах провёл и аист Арнольд. В зимней квартире Арнольда нет бассейна, потому пернатый за три холодных месяца слегка изменил окрас. В общем, сейчас ему предстоит генеральная чистка пёрышек. А вот лебеди без воды совсем не могут. Представители породы австралийских чёрных лебедей зимой вынуждены ютиться в небольшой акватории. То ли дело сейчас.

«Лебеди нормально переносят ночную температуру около нуля. Я ориентируюсь обычно на прилёт птиц. Как прилетела наша местная летняя птица – цапли, аисты, я тогда высаживаю в уличное помещение и наших пернатых». – говорит зоотехник ГУ ТО «Тульские парки» Арсений Помазкин.

Больше всех переезд в летние вольеры ждали носухи. Привыкшие к тропическому климату Южной Америки, Эквадора и Аргентины, эти малыши зимой и нос не показывали из отапливаемого домика. А сейчас с удовольствием выходят на контакт с посетителями.

















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